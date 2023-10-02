الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذكرى حرب أكتوبر.. الجماهير تتفاعل مع رضا البحراوى فى حفل طنطا

حفل طنطا
حفل طنطا

انطلق الفنان الشعبي رضا البحراوي بحفل كبير في منطقة الاستاد بـ مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في مصر، وقد توافد الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى والاستمتاع بأداء الفنان الشهير وأغانيه الوطنية المؤثرة.

وتجمع الحفلة بين الأغاني الوطنية التي تعبر عن الفخر والانتماء لمصر، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر، وقدم "البحراوي" مجموعة متنوعة من أغانيه الخاصة التي تعبر عن روح الوطنية والحب للوطن، وتمكن بأدائه القوي والمؤثر من نقل تلك المشاعر إلى الحاضرين.

وشارك الجمهور خلال الحفل النجوم المحليين الآخرين بأغانيهم الخاصة، ما أضفى جوًا من السعادة والفرح على الحفلة.

 وعمت أجواء الاحتفالية الكبيرة روح الترابط والتلاحم بين جميع الحضور، حيث تجاوب الجمهور بحماس كبير مع الأغاني المقدمة وقاموا بالتصفيق والهتافات خلال العروض المميزة.

وتعد هذه الاحتفالية فرصة لإحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة وإعادة إحضارها إلى الذاكرة الجماعية، حيث يتم خلالها تجديد العهد بالوفاء للأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، كما تعكس هذه المناسبة الوحدة والتلاحم الوطني بين المصريين وحبهم العميق لبلدهم.

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محافظة الغربية ذكرى مرور 50 عام ا منطقة الاستاد بمدينة طنطا الفخر والانتماء لمصر روح الترابط والتلاحم بين جميع الحضور اندمج الجمهور والفنان

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