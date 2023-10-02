"الفرح فرحين".. مواطنو الغربية يستعدون لاحتفالية انتصارات أكتوبر ومسيرة لدعم الرئيس السيسي (صور)

تنطلق بعد قليل، احتفالية كبيرة في منطقة الاستاد بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأكيدًا على دعم المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في مواجهة الإرهاب واستكمال مسيرة الإنجازات، مع الرئيس السيسي.

وتجمع الآلاف من المواطنين من جميع مراكز المحافظة الثمانية، في منطقة الاستاد للمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية وزُيِّنت المنطقة بـ أعلام مصر، ورُفِعت الأعلام من قبل المواطنين المشاركين الذين تم توزيع الأعلام عليهم، كما رُفِعت صور الرئيس السيسي أيضًا، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس والدولة في حربهم ضد الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية.

وانطلقت الأغاني الوطنية التي تم بثها عبر مكبرات الصوت، وسط هتافات تحيا مصر، وستشهد الاحتفالية تقديم فقرات فنية وعروض استعراضية من قبل فرق كبيرة كما ستشهد حضور مطربين مشهورين هما رضا البحراوي ومحمد رشاد، في أجواء احتفالية مُنتظرة وسط استنفار أمني وحالات طوارئ بجميع المديريات بمحافظة الغربية.

ولتلبية احتياجات المواطنين، قدمت مديرية الصحة قوافل طبية إلى منطقة الاستاد لتقديم الكشوف الطبية للمشاركين في إطار مبادرة "100 مليون صحة" التي تهدف إلى الكشف عن الأمراض المزمنة.

وتجمع المواطنون في استاد طنطا الرياضي وتوافدوا من جميع مدن المحافظة والقرى والمراكز للمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى، بهدف تأكيد دعمهم القوي للرئيس السيسي والدولة المصرية في رحلتها لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم والازدهار.

وقال محمد طارق، مواطن من مدينة زفتى، يعكس هذا الحدث الوطني تلاحم المجتمع المصري وتكاتفه في مواجهة التحديات، وتأكيدًا على العزم القوي لمواصلة مسيرة النجاح والتطور في مصر.

فيما قال محمد وهدان، أحد مواطنو قرية تفهنا العزب، الحفل حفلين والفرح فرحين بذكرى أعظم انتصار مصري في التاريخ الحديث، بنجاح السيسي في قيادة مصر نحو الأمام وحمايتها من كافة المخططات التي دُبرت لها بفضل الله ثم عقل السيسي.

a13c7bcc-453e-466c-835a-6e8623ad6c1a

9a5db447-5b9f-4a7e-ad74-6d1bdb8922c2