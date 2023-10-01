الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة الـ28 بكلية الهندسة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم، احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الـ28 دفعة الدكتور محمد طلعت فهيم بحضور الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور هاني الشامي القائم بعمل عميد كلية التجارة والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

وقدم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، خلال كلمته التهنئة لجميع خريجى الكلية وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن اليوم هو يوم جني ثمار سنوات من العمل والجهد والمثابرة، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهود في إعداد وتأهيل الخريجين طوال سنوات دراستهم  لبناء مستقبلهم وحياتهم العلمية، ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل المحلي والدولي، داعيًا الخريجين إلى مواصلة مسيرة العمل والاجتهاد لبناء مستقبل وطنهم، وموجها رسالة للطلاب وأسرهم أن يكونوا على قدر المسئولية في تأدية واجباتهم نحو الوطن بالمشاركة فى  العمل بالمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية.


نائب محافظ الغربية يشيد بدور المهندسين في بناء الجمهورية الجديدة والانتماء القومي

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن فخره بالتواجد فى حفل خريجى كلية الهندسة التي ينتمى إليها، موجهًا التحية لأسر الخريجين لجهودهم مع أبنائهم طوال سنوات دراستهم، مؤكدًا على دور المهندسين في بناء الجمهورية الجديدة والانتماء القومي، وتحقيق نهضة  الوطن.

وأضاف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، أن ما تشهده الكلية من طفرات غير مسبوقة في بناء قدراتها الذاتية ماديًا وبشريًا، تجسدت في ثورة علمية وإنشائية وبحثية وتطبيقية، وبرامج جديدة مستحدثة واعتمادات أكاديمية وإدارية على المستوى المحلي والدولي ومخرجات تعليمية وأكاديمية تنافسية ومتفردة بلوائح متطورة طبقًا لأحدث المعايير القياسية الدولية، مقدما التحية للدكتور محمود زكي رئيس الجامعة والعميد الأسبق  للكلية، وصاحب الرؤية الشاملة في تطوير الأداء المؤسسي من منظور وطني شامل والداعم الأول لكل جهد مبتكر يتم بذله في الجامعة، موجهًا الخريجين بالتسلح بالعلم والمعرفة لتحقيق أحلامهم وأحلام أسرهم وآمال وطنهم، وأن يمتلكوا الارادة والوعي الوطني وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم العريقة وكليتهم.

شهد الحفل إهداء الدكتور أحمد نصر درع الكلية للدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد طلعت فهيم الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميد الكلية الأسبق، وإلقاء الطالب حسن حمدي شعبان لكلمة الخريجين، وتم تكريم خريجى الكلية وإهدائهم شهادات التقدير.

كلية الهندسة بجامعة طنطا وتأهيل الخريجين مواجهة سوق العمل المحلى والدولي قدر المسئولية في تأدية واجباتهم المشروعات القومية الكبرى

مواد متعلقة

عميد طب طنطا يكرم أوائل الخريجين دفعة 2023

رحمي: المحافظة تحرص على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور الجديدة

محافظ الغربية يناقش معوقات محور النعناعية بكفر الزيات ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال

محافظ الغربية يزور إحدى دور المسنين بطنطا

الغربية تستعد لأولى نسخ كأس مراكز الشباب وبطولة ذوى الهمم للشطرنج

بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

بعد نجاح جراحة تركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمريضة.. مجلس جامعة طنطا يكرم الفريق الطبى

رئيس جامعة طنطا يشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

السيناريو الكامل.. حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم ونصائح في حال حدوثه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية