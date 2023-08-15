الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد افتتاحه التجديدات بالكلية.. رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الهندسة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، قاعة مجلس الكلية بكلية الهندسة جامعة طنطا وقاعة السينمار والمكاتب الإدارية بالمبنى الرئيسي، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس رئيس الجامعة خلال الزيارة اجتماع مجلس الكلية، والذي ناقش خطة الكلية في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، موجها التهنئة لبدء استقبال الطلاب ببرنامجي الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهميتهما لربط الخريجين بسوق العمل باعتبارهما برامج بينية متخصصة مستحدثة تواكب احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتوجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، مشدداً على ضرورة تبني الأفكار المبتكرة للطلاب والباحثين من منسوبي الجامعة لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ  أهداف  رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية متميزة.

كما حرص رئيس الجامعة على الاجتماع بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتعرف على أهم الاحتياجات والخطط المستقبلية للتطوير في المحاور المادية والبحثية، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفردية والمؤسسية.

زكى الجامعة تسعى لتوجيه الابحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد الوطني

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