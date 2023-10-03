الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء أزمة سفره.. عمر فايد يلتحق بـ نوفى بازار الصربى

عمر فايد
عمر فايد

أعلن نادي نوفي بازار الصربي، اليوم السبت، عن التحاق المحترف المصري عمر فايد بصفوف الفريق بعد نهاية أزمة تأشيرة دخوله للأراضي الصربية.

وكان فنربخشة التركي قد أعلن عن إعارة فايد إلى نوفي بازار حتى نهاية الموسم، في منتصف سبتمبر الماضي، لكنه لم يتمكن من الانضمام إلى الفريق حتى اليوم، بسبب أزمة في تأشيرة دخوله للأراضي الصربية.

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ورحب نوفي بازار مرة أخرى بلاعبه الجديد، حيث تم تقديمه في ملعب الفريق، مرتديًا قميص ناديه الصربي.

وكان نادي فنربخشة التركي، قد أعلن عن التعاقد مع عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من المقاولون العرب، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

ويُعد فايد عنصرًا في منتخب مصر الأوليمبي، ومن المنتظر أن يشارك مع "الفراعنة" الصغار، في أوليمبياد باريس 2024.

نوفي بازار عمر فايد فايد فنربخشة نوفي بازار الصربي

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