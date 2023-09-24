استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا لودية أوزبكستان

استقر روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد وبلال مظهر عبدالرحمن إلى معسكر الفريق المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

يقام معسكر منتخب مصر الأوليمبي في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وتتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

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ميكالي يراقب كافة اللاعبين للاستقرار على القائمة

كشف محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، عن مشاهدة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روجيرو ميكالي كافة اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر الإعلان عنها قبل انطلاق المعسكر الذي سيشهد انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل أيام من السفر إلى أوزبكستان.

ويعقد ميكالي اجتماعات شبه يومية مع باقي أعضاء الجهاز المعاون لمتابعة كل اللاعبين.

واستهل المنتخب الأوليمبي رحلة الاستعداد للأوليمبياد بإقامة معسكر في العين السخنة قد تتخلله مباراتان وديتان أمام روسيا.

وتعادل المنتخب الأوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين في المباراة الأولى بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على منتخب روسيا الأوليمبي في المباراة الثانية بنتيدة 2-1، في المباراة التي شهدت غياب 7 لاعبين أساسيين من الفريق الوطني.

ويسعى المنتخب الوطني الأوليمبي للاستعداد بقوة للأوليمبياد من خلال الاحتكاك بمدارس دولية مختلفة قبل انطلاق منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في باريس والتي يهدف فيها روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة، قيادة الفريق لحصد ميدالية أوليمبية.

ميكالي يحدد احتياجاته من ثلاثي الكبار قبل الأوليمبياد

كان البرازيلي روجيرو ميكالي قد استقر وحدد احتياجاته من اللاعبين الكبار الذين سيدعمون قائمة المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024.

واستقر ميكالي مع معاونيه على ضم حارس مرمى ومدافع قوى ومهاجم ليكونوا بمثابة التدعيم المناسب للفراعنة فى أوليمبياد باريس.

ويرغب ميكالي في ضم لاعب وسط ليكون هو قائد الفراعنة في الأوليمبياد، فى حال عدم موافقة محمد صلاح، نجم ليفربول، على قيادة الفريق فى تلك البطولة، خاصة أن فريقه رفض من قبل مشاركته فى أوليمبياد طوكيو الأخيرة.

