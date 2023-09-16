السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. عمر فايد ينضم لصفوف نوفو بازار الصربي معارًا من فناربخشة

عمر فايد
عمر فايد

أعلن نادي نوفي بازار الصربي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع عمر فايد، لاعب المنتخب الأوليمبي، على سبيل الإعارة، حتي نهاية الموسم الحالي من فناربخشة التركي.

وقال النادي في بيانه، أن جين هو جو، وعمر فايد أصبحا لاعبين جديدين في نوفي بازار على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم".

وأضاف البيان: "تم كل شيء في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات حيث توصلنا إلى اتفاق مع فريق فناربخشة".

وكان نادي فناربخشة التركي، أعلن اليوم السبت انتقال أن لاعبه المصري عمر فايد، إلى صفوف فريق نوفي بازار الصربي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال فناربخشة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "تمت إعارة عمر فايد، أحد اللاعبين الشباب في فريقنا الاحترافي لكرة القدم، والذي تستمر هيكلته لموسم 2023-2024، واللاعب جين هو جو، الذي تدرب في أكاديميتنا، إلى نادي نوفي بازار الصربي لمدة عام واحد. ونتمنى للاعبينا موسما ناجحا".

وكان عمر فايد، قد انضم لصفوف فناربخشة، قادمًا من المقاولون العرب، في أغسطس الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وشارك فايد، مع منتخب الشباب، الذي خاض نهائيات كأس الأمم تحت 20 عامًا لعام 2023، كما انضم اللاعب مؤخرًا إلى قائمة المنتخب الأوليمبي في معسكر سبتمبر الجاري.

نوفي بازار عمر فايد فناربخشة التركي فناربخشة المقاولون العرب

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