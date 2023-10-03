الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهر مطروح" تحتفل بالمولد النبوى واليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

أزهر مطروح
أزهر مطروح

نظمت منطقة مطروح الأزهرية بمطروح، الثلاثاء، احتفالية بالمولد النبوى واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة مدير عام العلوم الشرعية والشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير الوعظ وعدد وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة وعدد من طلاب الأزهر بمكتبة مصر العامة بمطروح. 

_ الاحتفال بالمولد النبوى واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

ونقل سكرتير عام المحافظة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتهنئته لجميع أهالي مطروح بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى والاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة  عام 1973 كمعجزة عسكرية بكل المقاييس في تاريخنا الحديث وملحمة فداء وتضحية مع تخطيط استراتيجى.. من أجل استعادة الأرض والكرامة مع تحقيق عبور عظيم سيظل في سجلات البطولات العسكرية.

وقدم تحية إجلال وتعظيم لكل شهداء وأبطال الوطن  في أكتوبر العظيم، مقدما الشكر لمنطقة مطروح الأزهرية على تنظيم الاحتفالية.

_ مطروح تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

فى السياق، احتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي عقب صلاة العشاء بمسجد العوام، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات ومشايخ من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأهالي المحافظة. 

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف ورعايتها للنشء ومساعدتها لأولياء الأمور في تربية الأبناء أخلاقيًا وأدبيًا وتثقيفهم، والحفاظ على هويتهم وتقوية انتمائهم مع الارتقاء بمستوى الأطفال الخلقي والعلمي.

أزهر مطروح

أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
أزهر مطروح
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