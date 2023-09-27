الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء بمسجد العوام، وذلك  خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وفضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات، ومشايخ من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأهالي المحافظة. 

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تكريم الله عز وجل لسيدنا محمد

وفي كلمته أكد الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح على تكريم الله عز وجل لسيدنا محمد منذ مولده، وفضل هذه المناسبة العطرة التى أعادت الروح للأمة، وسبقتها إرهاصات قوية منها حادثة الأخدود وكيف كان لتعدى على الضعفاء وقتل الأرواح دون ذنب والإرهاصات الثانية حادثة الفيل والتعدى على أطهر بقاع الأرض، كما اصطفى الله عز وجل نبيه من بين الأنبياء الذين اصطفاهم الله من بين جميع خلقه؛ ليكون الإمام والمصطفى والشفيع، كما كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وللإنسانية جميعها مع إقامة دولة المساواة والعدل ورفع الظلم عن البشرية؛ ليكون الإكرام بالتقوى بعيدًا عن العنصرية مع ترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم والعدالة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

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الحفاظ على الأمة وقوتها وعزتها

بينما قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته التهنئة لجميع أهالي مطروح بهذه الذكرى العطرة، وما تمنحه من معاني الرحمة والإنسانية والتمسك بالثوابت من أجل الحفاظ على الأمة وقوتها وعزتها، كما تأتى الذكرى العطرة بالتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة موجهًا التهنئة لجميع الأمة الإسلامية والمصريين جميعا وأهالي مطروح بهذه الذكرى المباركة، متمنيا لمصرنا التقدم والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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مع إلقاء أناشيد دينية تناولت ذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم؛ ليكون نور ورسالة للعالمين، مع توزيع شهادات التقدير ونسخ من المصحف الشريف.

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وأشاد محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف ورعايتها للنشء ومساعدتها لأولياء الأمور في تربية الأبناء أخلاقيا وأدبيًا وتثقيفهم، والحفاظ على هويتهم وتقوية انتمائهم مع الارتقاء بمستوى الأطفال الخلقي والعلمي.

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