الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مولد الإنسانية بنبي الرحمة" أمسية دينية لخريجي الأزهر بمدينة الحمام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عن تنفيذ أمسية دينية مساء أمس، بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمسجد «القرية الحمراء»، بمدينة الحمام، تحت عنوان «مولد الإنسانية بنبي الرحمة».

_ الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 

بدأ  الاحتفال بكلمة  الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، والذي أكد أن الاحتفال بالمولد النبوي هو سنة محمودة، مبينا أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم قد شهد الكثير من المعجزات والبشارات الكونية التي تنبىء بقدوم خاتم الأنبياء والمرسلين ونبي الرحمة والإنسانية للعالم أجمع.

_ المفهوم الحقيقي “للمواطنة”

وأوضح عضو المنظمة أن رسولنا الكريم قد أرسى قواعد الديموقراطية والشورى بين الناس، فكان أول من أسس المفهوم الحقيقي “للمواطنة”، من خلال وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين اليهود والمسلمين،  وحذرنا من تداول الشائعات، حيث حثنا  علي قول الصدق والبحث عن الحقيقة قبل نشرها أو تداولها.

_ شريعة النبى عليه الصلاة والسلام 

وخلال كلمته أوضح الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، أن الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدفها جلب المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل، وكل أمور الأمة تدور في هذا الفلك، كما تطرق فضيلته إلى دور النبي في احتواء كافة الفصائل في المجتمع حيث قامت سياسته على التنوع والتعايش ولم تقم على الإقصاء، وارسي قواعد بناء الأمة ، حيث أنه أول من رسخ لدولة تعاقدية تقوم علي أحقية المواطنين في اختيار الحاكم، مبينا ملامح عبقرية النبي صلي الله عليه وسلم العسكرية والإدارية.

واختتمت الأمسية بتأكيد أعضاء المنظمة علي الحضور بضرورة أن نستن بسنة النبي، وأن نرتبط به ونسير علي نهجه والامتثال لأوامره، لكي نرتقي بين الأمم بالأعمال لا بالأقوال.

مطروح مدينة الحمام أمسية دينية خريجي الأزهر ذكرى المولد النبوي

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