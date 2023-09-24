"خريجي الأزهر" بمطروح تواصل احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عن تنظيم ندوة تثقيفية للشباب بالتعاون مع إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، تحت عنوان دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمسرح الشباب والرياضة بمدينة مرسي مطروح.

المولد النبوي الشريف

بدأت الندوة بكلمة فضيلة الشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف مطروح، وعضو المنظمة، بالتأكيد على أن المولد النبوي الشريف ليس مجرد ذكرى، بل هو دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، نذكر أنفسنا بها في ذكرى مولده، كي نقتدي بها، ونسير على هديها، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المؤمنين في تسامحه وأخلاقه.

تسامح وأخلاق الرسول

وأشار عضو المنظمة أن تسامح وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة في التعامل مع المخالفين، مهما اختلفت عقيدتهم، كان لها الأثر في دخول أفواج من الناس في دين الله، وهذا درس يلزمنا أن نتعلمه ونحن في ظلال المولد الشريف، أن الأخلاق هي رأس مال الإنسان وعندما يتمثل بها في تعامله مع الناس تسود الألفة في المجتمع وتنبذ الكراهية .

ميلاد الرسول

ومن جانبه أوضح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بأزهر مطروح، وعضو المنظمة، أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعرب هو ميلاد أمة، لأنه ارسي فيهم أسس التسامح ليصبحوا أمة رائدة بين الأمم، وارسى فيهم قيم العدل والمساواة ومفهوم الحرية التي تعلي من شأن الفرد ولا تنتقص حق الجماعة والمجتمع، فكان الدين الذي دعا اليه دينا قيما قال تعالى (ذلك الدين القيم) .

مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة بين الناس

وأكد علي تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم، بمبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة بين الناس وكانت علي سلم اولوياته، لأنها نظمت العلاقات الاجتماعية بينهم، فحقنت الدماء وصانت الأعراض وحفظت الأموال، وأسست فيهم جيشاً متدربا يعمل على حماية دعوتهم ودولتهم، وتحقيق الأمن والطمأنينة لهم.

الاقتداء بالنبي والتمسك بمبادئه

وشدد أعضاء المنظمة علي ضرورة الاقتداء بالنبي والتمسك بمبادئه، وأن نتسامح مع الآخر واحترام حرية الإنسان في اختيار دينه والشعائر التعبدية لكل منهم وتحقيق التكافل بين أبناء الدولة الواحدة.

لأن التسامح هو الأساس التي تبنى عليها الدولة القوية أركانها وتتحقق فيها مصالح الأفراد جميعا وتسود فيها العدالة الإجتماعية، موجهين الشكر والتقدير لوكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور وليد الرفاعي، و أسماء عبد الغفار، مدير إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، لتعاونهم الدائم والمثمر وتشجيعهم للشباب والعمل علي تثقيفهم وتوعيتهم وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والمتطرفة.