"الشعب اختارك" وسم يتصدر تريند "تويتر".. ما القصة؟

تصدر هاشتاج "#اختارت_شعبك_والشعب_اختارك" تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" المعروف سابقًا بـ"تويتر"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتناول المؤتمر، أبرز الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، ونتائج مؤتمر حكاية وطن و٩ سنوات من الرؤية والإنجاز، في تعزيز الريادة المصرية وكيف عززت القيادة السياسية مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي.

اختارت شعبك والشعب اختارك

وأطلق المغردون وسم "اختارت شعبك والشعب اختارك" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعبيرًا عن سعادتهم بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، بالجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية للمرة الثالثة لاستكمال مسيرة الحلم.

وأيد الكثيرون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مُشيدين بالإنجازات التي قدّمها للوطن، مؤكدين استكمال مسيرة الحلم التي بدأها منذُ 2014 معه.

إعلان الرئيس السيسي ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته، مساء الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين، والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

وأردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".

قال الرئيس السيسي إنه لم يعد يومًا ولم يقل كلمة غير قادر على تنفيذها، مؤكدًا أنه سيظل يعمل والله هو الموفق.

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن": "أكلمكم وأكلم كل مصري ومصرية من فضلكم يسعدني ويشرفني نسب المشاركة بالانتخابات حتى وإن لم تختاروني وأريدكم أن تظهروا للعالم أن هناك إرادة دولة وليس إرادة حاكم وعندما يرى العالم كله أيًا كانت النتيجة تسعدنا".