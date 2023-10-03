"الصحفيين" تنظم ندوة عن دور المرأة فى حرب أكتوبر

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين إن نقابة الصحفيين، تشرف بحضور أمهات وشقيقات وأبناء شهداء أعظم الانتصارات مصر الحديث إن لم يكن أعظمها على الإطلاق.

أضاف البلشي، خلال كلمته بندوة "المرأة صانعة الأبطال.. شريك فى تحقيق النصر"، التي عقدتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، أننا لا نملك إلا الانحناء فخرًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن.

دور المرأة

وأوضح البلشي أنه حينما يتم الحديث عن دور المرأة، فلا بد من الحديث عن دور لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار، التي تعقد سلسلة من ندوات المهمة: "حينما نتحدث عن حرب أكتوبر نقف أمام تضحيات الشهداء تقديرًا وانحناءً وإجلالًا لما قُدم من تضحيات كاشفة عن محبة الشعب العظيم".

يتحدث في الندوة د.هالة يسري أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومى للمرأة ومن أسر الشهداء نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدم أحمد حسن، أحد أبطال سلاح الدفاع الجوى بحرب أكتوبر، وهيام حامد، أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، وصباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد في أحداث مطار العريش 2017 ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب " أحمد منسى".

وتضمنت سلسلة ندوات حول دور المرأة فى حرب أكتوبر وما بعدها من معارك وأزمات كعمود الخيمة بالنسبة للمجتمع، فهى صانعة الأبطال والحامية لجبهة الأمان الأسرى والإنسانى.