بفليمي يوم الكرامة وأيام السادات.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن خريطة احتفالات بالذكرى الخمسين، والتي تنظم خلالها عروضا سينمائية يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتضمن عرض فيلمي يوم الكرامة وأيام السادات.

تفاصيل احتفالات مكتبة الإسكندرية بانتصارات أكتوبر

ففي الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، تعرض بوحدة الوسائط المتعددة، التابعة لـ مكتبة الإسكندرية الفيلم الروائي الطويل “يوم الكرامة”، وذلك في إطار احتفالات المكتبة بمرور نصف قرن علي نصر أكتوبر، وعبور الجيش المصري لقناة السويس، والذي سطر ملحمة بطولية لازال العالم يتحدث عنها حتي الآن، ومازالت بطولاته تدرس في أعرق الأكاديميات العسكرية حتي يومنا هذا.

وهو من إنتاج عام 2004 قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، تأليف جمال الدين حسين، ومن إخراج عي عبد الخالق. بطولة أحمد عز، محمد رياض، محمود عبد المغني، أحمد السعدني، ياسر جلال، محمود قابيل، سمية الخشاب، روجينا، أشرف زكي، وفكري أباظة.

ويتناول فيلم يوم الكرامة، بطولة القوات البحرية المصرية في معركتها لإغراق المدمرة إيلات، والاستعدادات التي كان عليها أن تقوم بها قبل تنفيذ العملية التي كانت صدمة كبرية للعدو الإسرائيلي خاصة في توقيت تنفيذها، في 21 أكتوبر من العام 1967، أي بعد أيام من هزيمة 1967.

أيام السادات في مكتبة الإسكندرية

فيما يعرض في الواحدة من ظهر بعد غد الأربعاء، الفيلم الروائي الطويل أيام السادات، وذلك بوحدة الوسائط المتعددة التابعة لـ مكتبة الإسكندرية.

وفيلم أيام السادات روائي طويل، إنتاج عام 2001، ومن إخراج محمد خان، وتأليف أحمد بهجت، وبطولة كل من: الفنان أحمد زكي، ميرفت أمين، مني زكي، مخلص البحيري، يوسف فوزي، إسعاد يونس، ليلي شعير، محمود العراقي، أحمد دياب، عبد الغني ناصر، سيد عبد الكريم، وأحمد السقا.

يتناول فيلم أيام السادات السيرة الذاتية للرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وأهم المحطات في حياته، منذ النشأة مرورا بحياته العملية وقضية مقتل أمين عثمان، وانضمام السادات للجمعية السرية التي كونها الملك فاروق لاغتيال أعداءه ومنهم أمين عثمان الذي قتله السادات.