معتز محمود يشكر أعضاء "الصناعة".. ويؤكد: السلاب لديه خبرة تؤهله لرئاسة اللجنة

تقدم المهندس معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لأعضاء لجنة الصناعة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب، على تقديرهم لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة اللجنة الفترات الماضية، قائلًا: شكرًا على حديثكم وتقديركم لما قدمته.

وأكد معتز، خلال تصريحات له اليوم عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة، أن الجميع داخل اللجنة يعمل على قلب رجل واحد من أجل تقديم كافة الرؤى والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من أجل خدمة الوطن، مشيرًا إلى أنه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه لرئاسة اللجنة والجلوس على مقعد الوكيل، قائلًا: كلنا نعمل معًا في أي منصب من أجل مصلحة الوطن.

الخبرة والكفاءة

وشدد المهندس معتز محمود على اقتناعه الكامل بتولي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة، فهو وكيل باللجنة منذ أكثر من خمس سنوات، فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب، مضيفًا أن السلاب شخص طموح وناجح ولديه أفكار ورؤى ستساهم في تغيير هذا الملف للأفضل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن من الأمور الجيدة منح الخبرات الأخرى فرصة للقيادة، مشددًا على التعاون معًا من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة خاصة أن هذا القطاع من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم أفكارًا ومقترحات من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يذكر أن المهندس معتز محمود كان قد تولي رئاسة لجنة الصناعة على مدار ثلاث سنوات متتالية.

الهيئات البرلمانية

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأحزاب والكتل السياسية التي لها أعضاء بمجلس النواب بسرعة موافاة المجلس بسم رئيس الهيئة البرلمانية لكل حزب وكذلك بأسماء الأعضاء المنتمين إلى كل حزب سياسي.

وفي هذا الاطار فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت كتابات رسمية من بعض الأحزاب تفيد بمن يمثل الحزب أمام المجلس كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب، والتي جاءت كما يلي، الدكتور أيمن أبوالعلا ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والنائب، وأحمد مقلد ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب محمد عطية الفيومي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والنائب إيهاب منصور ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عاطف المغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع. جدير بالذكر أن رئيس المجلس لم يعلن عن اسم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

من جهة أخرى رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 من أكتوبر الجاري.