الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز محمود يشكر أعضاء "الصناعة".. ويؤكد: السلاب لديه خبرة تؤهله لرئاسة اللجنة

خلال اجتماع اللجنة
خلال اجتماع اللجنة

تقدم المهندس معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لأعضاء لجنة الصناعة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب، على تقديرهم لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة اللجنة الفترات الماضية، قائلًا: شكرًا على حديثكم وتقديركم لما قدمته.

وأكد معتز، خلال تصريحات له اليوم عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة، أن الجميع داخل اللجنة يعمل على قلب رجل واحد من أجل تقديم كافة الرؤى والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من أجل خدمة الوطن، مشيرًا إلى أنه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه لرئاسة اللجنة والجلوس على مقعد الوكيل، قائلًا: كلنا نعمل معًا في أي منصب من أجل مصلحة الوطن.

الخبرة والكفاءة

وشدد المهندس معتز محمود على اقتناعه الكامل بتولي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة، فهو وكيل باللجنة منذ أكثر من خمس سنوات، فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب، مضيفًا أن السلاب شخص طموح وناجح ولديه أفكار ورؤى ستساهم في تغيير هذا الملف للأفضل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن من الأمور الجيدة منح الخبرات الأخرى فرصة للقيادة، مشددًا على التعاون معًا من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة خاصة أن هذا القطاع من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم أفكارًا ومقترحات من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يذكر أن المهندس معتز محمود كان قد تولي رئاسة لجنة الصناعة على مدار ثلاث سنوات متتالية.

الهيئات البرلمانية

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأحزاب والكتل السياسية التي لها أعضاء بمجلس النواب بسرعة موافاة المجلس بسم رئيس الهيئة البرلمانية لكل حزب وكذلك بأسماء الأعضاء المنتمين إلى كل حزب سياسي.

وفي هذا الاطار فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت كتابات رسمية من بعض الأحزاب تفيد بمن يمثل الحزب أمام المجلس كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب، والتي جاءت كما يلي، الدكتور أيمن أبوالعلا ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والنائب، وأحمد مقلد ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب محمد عطية الفيومي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والنائب إيهاب منصور ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب  عاطف المغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع. جدير بالذكر أن رئيس المجلس لم يعلن عن اسم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

من جهة أخرى رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 من أكتوبر الجاري.

txt

النتيجة الكاملة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

المهندس معتز محمود لجنة الصناعة مجلس النواب اعضاء لجنة الصناعة انتخابات اللجان النوعية الملف الصناعي

مواد متعلقة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والثلاثاء انتخابات اللجان النوعية

الأكثر قراءة

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

عودة الكهرباء لمدينتى مرسى علم والقصير (خاص)

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

"فالكون" تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الأم " بوتيلباى " وحمْلْها التاريخى

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس