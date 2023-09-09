"صناعة النواب" تطالب بتعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية، إننا بحاجة لعمل خريطتين صناعيتين، خريطة صناعية سريعة، وأخرى صناعية استراتيجية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الخريطة الصناعية السريعة يمكن رسمها من خلال ملف الصادرات والواردات، فالوارادات التي لدينا مادتها خام، مثل مواتير الأجهزة المنزلية، بلي الحديد، صودا آش.

رئيس لجنة الصناعة يقدم مقترحا لتقليل فاتورة الواردات

ولفت إلى أن العقبات التي تواجه المستثمر وتحول دون إنشاء مشروع لتصنيع بعض السلع التي يتم استيرادها، أنه عندما يقوم بعمل دراسة جدوى للمنتج يجد السعر أعلى من سعر نظيره المستورد من الدول المنافسة.

وأوضح أن الحل يكمن في تقديم مجموعة من الحوافز مثل منحه المادة الخام بأجر رمزي، والأرض بأجر رمزي، وإعفاء مؤقت من الضرائب، وإدخال معدات الإنتاج بصفر جمارك، لينافس السعر العالمي، لأن هذا سيوفر عملة وفرص عمل، ولن يؤثر على موارد الدولة.

وطالب بأن يكون المسؤول عن ملف الاقتصاد والصناعة المجموعة الاقتصادية الكاملة، وليس الوزير، للتأكد من التنسيق بين جميع الوزراء المعنيين، كما طالب بتعيين نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.