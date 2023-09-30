السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "صناعة النواب": كلمة السيسى فى حكاية وطن بعثت رسالة عن إنجازات مصر

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، قائلا: بعثت رسالة للداخل والخارج، بحجم ما تحقق في الوطن من إنجازات.

وأشار محمود، في تصريح صحفى له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال المؤتمر، إنه لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام، وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية.

ما تحقق في مصر كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة

وأكد المهندس معتز محمود أن ما تحقق في مصر كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة، متابعا: كلمة الرئيس اليوم حملت حلم المصريين في مستقبل مشرق.

وأشاد رئيس صناعة البرلمان، بما قاله الرئيس بأن حلم المصريين أكبر من يكون لقمة، مشيرا إلى أن الوطن يحيا بالتغيير والأحلام العظيمة للمستقبل.

ولفت النائب، إلى أن ما تحقق من إنجازات مشهودة في مصر طيلة السنوات الماضية "حكاية وطن" ناضل بجد من أجل تغيير واقعه والانطلاق للغد والمستقبل بمشروعات عملاقة، والإنجازات الهائلة التي شهدتها الدولة خلال سنوات قليلة بفضل قيادة الرئيس السيسي ورؤيته الشاملة للتنمية في البلاد.

وقال المهندس معتز محمد محمود: هناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي، وقيادته الحكيمة للوطن، والقدرة على تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية والظروف العالمية.

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر "حكاية وطن" حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

الرئيس السيسي حكاية وطن العاصمة الإدارية مشروعات عملاقة التحديات الاقتصادية صناعة البرلمان

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