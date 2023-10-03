الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصرى الديمقراطى": مشاركتنا بالانتخابات الرئاسية فرصة جيدة لاستعادة المجال السياسى

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

قال الدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، وقيادي بـالحزب المصري الديمقراطي، إن مشاركة الحزب بالانتخابات الرئاسية فرصة جيدة لاستعادة المجال السياسي بشكل جيد، والحزب لديه أمل دائم للاشتباك مع أي استحقاق انتخابي وأي محاولة لتوسيع المجال المجال السياسي، فالحياة السياسية لن تقوى إلا بقدرة الأحزاب على التضحية من أجل هذا الهدف.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية،  فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن فريد زهران أحد المثقفين السياسيين المهمين والمناضلين على مدار 40 سنة في المجال السياسي.

وواصل: "أتمنى أن يكون المجال السياسي ساحة لتقديم البدائل في ظل الخبرات الحقيقية القادرة على حل مشكلات مختلفة في مصر، ولدينا فرصة لمخاطبة الرأي العام في وجود أحزاب وأشخاص أقوياء جديرون بالدعم، وعلينا الدفع بكل قدراتنا ليثق المواطن وأتمني التوفيق للجميع والأحزاب الأخرى".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية الخاصة به.

يتناول المؤتمر أبرز المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي، وذلك بمشاركة النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، وخالد داود القيادى بحزب المصري الديمقراطي.

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