الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يلتقى السفير الألمانى بالقاهرة

فريد زهران
فريد زهران

إلتقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان ومساعدته.
تناول اللقاء العلاقات المصرية الألمانية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تطرق النقاش إلى الوضع العام في مصر والانتخابات الرئاسية القادمة.
وتناول الحديث العلاقات بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب في ألمانيا وعدد من الدول الصديقة. 
حضر اللقاء محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، وباسم كامل، الأمين العام للحزب.

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