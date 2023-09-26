الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريد زهران: ألححت على أكثر من شخصية سياسية للترشح للرئاسة ورفضوا

فريد زهران
فريد زهران

قال  فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه ليس جزء من أي مشروع إقليمي أو دولي ولكنه حزب مستقل ومشروع دولة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه ألح على أكثر من شخص للترشح للرئاسة دون أي شرط منه ومنهم عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، وحسام بدراوي ولكنهما رفضًا.

لن أتحالف مع أي شخص يتحالف مع الإخوان

وأكد أنه حتى الآن مرشح محتمل وسيكون مرشح حقيقي، حينما يستكمل أوراق ترشحه وهو جزء من مصوغات لم تكتمل بعد، مؤكدًا أنه يقبل ظهور مرشحين آخرين ولكن لن يقبل على التحالف مع أي شخص يتحالف مع الإخوان.

وتابع: "لن أختتم حياتي السياسية بالتحالف مع أي شخص يدعم الإخوان، وهناك من هم أكثر جدارة مني على توحيد الصفوف في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

فريد زهران الح للترشح للرئاسة عمرو موسى التحالف الحزب المصرى الديمقراطى

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