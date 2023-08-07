فريد زهران: أطالب بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأى وتعديل عدد من التشريعات

توجه فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستقبال عدد من المحبوسين الذين تم اطلاق سراحهم وفقًا للكشوف التي أعدتها الحركة المدنية الديمقراطية بأسماء المسجونين والمحبوسين احتياطيًا للعفو عنهم وإطلاق سراحهم، وعمل الحزب على تحقيقها طوال الفترة الماضية، ومن بينهم المحامي الحقوقي؛ يوسف منصور، والباحث الاقتصادي؛ عمر الشنيطي، والناشط السياسي؛ أحمد حسنين دينو.

وصرح زهران بأن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم القضايا التي يهتم بها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتي حرص على التأكيد عليها في كل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا ضرورة العفو الشامل عن كل المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية الذين لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب والذين تم الحكم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التي ألغاها رئيس الجمهورية، وكذلك العفو عن المحكوم عليهم ولم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.

وأكد زهران كذلك ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين، وتعديل بعض التشريعات التي تم سنها في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك ما يبررها، بسبب محاربة الإرهاب وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب.