الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في تذكار رحيله.. تعرف على سيرة الراهب الطوباوي "ألفريدو بليسر مونوز"

كنيسة
كنيسة

تحتفل  الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم بتذكار رحيل القديس الراهب الطوباوي  ألفريدو بليسر مونوز، والذي ولد في 10 أبريل 1914م بيلريجوارت، مقاطعة فالنسيا، بإسبانيا.

نال التعليم الأولي في المدارس الوطنية في مدينته، وفى عمر الحادية عشرة التحق بالإكليريكية الصغري الفرنسيسكانية في أليكانتي، واجتاز المرحلة الثانوية بتفوق في سن السادسة عشرة، ذهب إلى دير سانتو إسبيريتو ديل مونتي (جيليه فالنسيا )، وفقا لكتاب السنسكار الكاثوليكي، وارتدي الثوب الرهباني الفرنسيسكاني  في عام 1930م، واختار له اسم الأخ ألفريدو. 

وعقب ارتدائه الزي الرهباني ذهب إلى كلية دير أونتينينتي الفرنسيسكانية،  وهناك درس الفلسفة واللاهوت، ونذر نذوره الاحتفالية الدائمة في 5 يوليو 1936م. ونظرًا لصغر سنه ( 22 عامًا) لم يكن معروفًا إلا من قبل أقاربه وإخوانه الرهبان الطلاب.

عندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية وتفاقم الاضطهاد الديني في 18 يوليو 1936، كان الأخ ألفريدو بليسر في مدرسة الدير الداخلية في أونتينينتي. وبعد ثلاثة أيام أجبرت المليشيات المسلحة جميع الرهبان على ترك الدير والعودة الى بيوتهم، فكان الأخ ألفريدو قد احتفل بنذوره الرهبانية منذ فترة قصيرة. جاء إلى منزل والديه في بيلريجوارت، حيث عاش لبعض الوقت في هدوء نسبي. 

اقترح عليه بعض من أقاربه وأصدقائه أن يقوم بتعليم الأطفال في قريته بدلًا من الحياة الرهبانية. لكن الأب ألفريدو رفض هذا الاقتراح لأنه أراد المثابرة في دعوته الفرنسيسكانية، وفي الرابع من أكتوبر من ذلك العام 1936 تم اعتقاله واقتيد الى المحاكمة وقيل له أن ممارسة الإيمان المسيحي مرفوضة، فرفض الفريدو  مطالبهم، وقال لهم:" أن إيمانه المسيح مثل المصباح يجب أن يكون واضحًا له ولا ينبغي أن يطفه أو يخفيه". مما اثار غضب شديد للجنة المحاكمة، تم الانتهاء من الاستشهاد في نفس اليوم، 4 أكتوبر في  1936، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، في مكان يسمى "لا بيدريرا"، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من غانديا، باتجاه فالنسيا،عندما كان عمره 22 عامًا،و6 سنوات من الحياة الرهبانية الفرنسيسكانية، وثلاثة أشهر من الاحتفال بالنذور الاحتفالية.

 وهو أحد الشهداء الإسبان الـ 232 الذين طوبهم البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 11 مارس 2001م

التعليم الأولي القديس الراهب الطوباوي بالاكليريكية الصغري المرحلة الثانوية

مواد متعلقة

جمعية الشباب الكاثوليكي تنظم مؤتمرا للشباب الجامعي والخريجين

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد 2023

الأكثر قراءة

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

عاجل| "المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

"لم تكلف الدولة جنيهًا".. رئيس الوزراء يكشف مصدر تمويل العاصمة الإدارية

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

سقوط عصابة تزوير الكارنيهات العسكرية بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس