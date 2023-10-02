الأنبا باسيليوس يترأس لقاء "المرشدية الكاثوليكية" لخدمة السجون بأسيوط

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، ممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لدى خدمة مرشدية السجون، بالكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، لقاء “المرشدية الكاثوليكية” لخدمة السجون، بمطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط.

حضر اللقاء كل من الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب بولس نصيف، منسق عام خدمة مرشدية السجون، والآباء الكهنة، المسؤولون عن خدمة السجون، ومسؤولو، وخدام خدمة المرشدية بمصر.

واستمع الأنبا باسيليوس لجميع الآراء، والمقترحات، والتحديات، من قبل الحاضرين، ثم قدم نيافته كلمة تشجيعية لهم بعنوان "سجون لا ترى".

وأكد الأب المطران للقائمين على الخدمة ضرورة الاهتمام، ومتابعة جميع أسر أعضاء النشاط على كافة المستويات، مشجعًا إياهم على التفاني في الخدمة.

وأعطى نيافة الأنبا باسيليوس توصياته الرعوية، واضعًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

كما تضمن اللقاء أيضًا الفقرات التالية: “مجموعات العمل، المناقشات العديدة، عرض الأفكار المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتنوعة، من أجل خير نشاط مرشدية السجون، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر”.