نعرض من خلال التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في ضبط أوقات أداء الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المحافظات

ويطلع عدد كبير من المسلمين على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المحافظات وذلك لأدائها في مواعيدها المحددة وفقا لهيئة المساحة المصرية، حيث يقيم أئمة المساجد الصلاة وفقا لها وهى كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:44 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:56 مساء.



الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:34 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:52 مساء.



الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:37 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:22 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:54 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:12 مساء.



الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:42 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:57 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:10 مساء.



الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 5:25 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:40 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:55 مساء.



الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:39 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:34 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:48 مساء.



الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:57 مساء.



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