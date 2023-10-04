الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المحافظات

الصلاة
الصلاة

نعرض من خلال التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في ضبط أوقات أداء الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المحافظات

ويطلع عدد كبير من المسلمين على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المحافظات وذلك لأدائها في مواعيدها المحددة وفقا لهيئة المساحة المصرية، حيث يقيم أئمة المساجد الصلاة وفقا لها وهى كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:44 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:56 مساء.


الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:34 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:52 مساء.


الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:37 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:22 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:54 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 8:12 مساء.

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الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:42 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:57 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 8:10 مساء.


الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 5:25 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:40 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:55 مساء.

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الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:39 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:34 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:48 مساء.


الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا 
موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:39 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:57 مساء.


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مواقيت الصلاة اليوم وزارة الأوقاف الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة الفجر صلاة الظهر

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