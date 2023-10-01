الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 30

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية  قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قالت هيئة الأرصاد الجوية تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 24
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 31 23
بنهــــا 30 24
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 29 23
الزقازيق 31 24
شبين الكوم 31 24
طنطا 29 23
دمياط 30 23 
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 32 23
السويس 30 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 23
نخل 31 18
كاترين 29 15
الطور 32 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 28
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 21
السلوم 27 20
سيوة 31 20
رأس غارب 37 26
الغردقة 35 27
سفاجا 36 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 37 27
حلايب 35 26
أبو رماد 37 27 
رأس حدربة 35 26
الفيوم 31 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 21
أسيوط 33 22
سوهاج 35 25
قنا 38 26
الأقصر 40 26
أسوان 41 27
الوايى الجديد 40 27
أبوسمبل 41 29
 

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