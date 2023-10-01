الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

52 رحلة بالون طائر تقل 950 سائحًا من جنسيات مختلفة بالأقصر

بالون
بالون

حلَّق 52 بالونًا طائرًا تقل 950 سائحًَا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في بيانٍ اليوم -إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.

وأكد عبود، أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة رحلات البالون، كما أن هناك تنسيقًا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كل الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

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استعدادات مكثفة

تُعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

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