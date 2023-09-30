وصول أولى رحلات مصر للطيران القادمة من طوكيو إلى القاهرة

وصلت أولى رحلات الناقل الوطني "مصر للطيران"، اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار ناريتا بطوكيو باليابان من طراز دريم لاينر B787 -9 وعلى متنها 147 راكبا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال أولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة.

وكان في استقبال ركاب الطائرة السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وحرمه، ورافقه الطيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقدم فريق من مصر للطيران عددا من الهدايا التذكارية والورود لركاب الرحلة احتفالًا بوصول أولى رحلات مصر للطيران من اليابان إلى مصر.

يذكر أن رحلة الذهاب من القاهرة إلى مطار ناريتا غادرت مساء الخميس الماضي، وكان في وداعها وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والسفير الياباني ومجموعة من قيادات الطيران المدني.

مصر للطيران تشغل أحدث طائراتها "دريملاينر" على الخط الجديد

كما انه من المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر الذي يعد من الطرازات العريضة، وتبلغ سعتها 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس من مطار القاهرة، على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المخطط أيضا أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت، على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية، وفقا لسياسة العرض والطلب والإقبال علي المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة؛ وذلك احتفالا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم خلال اللقاء.