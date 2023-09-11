من داخل هيئة الأرصاد الجوية.. "إكسترا نيوز" ترصد تحركات العاصفة دانيال بمصر

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تحركات العاصفة دانيال على مصر من داخل هيئة الأرصاد الجوية.

العاصفة دانيال اكتسبت العديد من الصفات الاستوائية

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب والأتربة المصاحبة لها.

وأضاف القياتي، أن إعصار "دانيال" بدأ في اليونان، ثم امتد جنوبًا إلى السواحل الشمالية، التي أثرت بالفعل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وكلما كان هذا المنخفض الجوي على سطح البحر أدى إلى اكتساب العديد من الصفات الاستوائية، والتي تؤدي بشكل كبير لتكاثر السحب الرعدية والركامية، والتي استمرت على السواحل الشمالية الشرقية.

ونوه عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن العاصفة تؤثر على أقصى غرب البلاد، ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.