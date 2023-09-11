الهاشمي لـ"الدستور": مخاوف من انتشار الأمراض المعدية في ليبيا جراء "دانيال"

قال الكاتب والصحفي الليبي أمين الهاشمي، إن الوضع الإنساني الآن في المنطقة الشرقية مأساوي وغير مطمئن نتيجة السيول والأمطار البلاد الناجمة عن عاصفة دانيال والتي تضرب ليبيا منذ أمس.

وأوضح الهاشمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الضحايا جراء العاصفة يقدروا بالعشرات بجانب عشرات المفقودين منذ أمس في مناطق الجبل الأخضر كذلك هناك العديد من المناطق التي تضررت في طريق كبري "كاكنس" والبيضاء والمناطق المحيطة بالجبل الأخضر بالمنطقة الشرقية.

وأشار الهاشمي إلى أن الفيضانات الغزيرة تسببت في تدمير البنية التحتية المتهالكة بمناطق مختلفة شرقي البلاد.

مخاوف من انتشار الأمراض في ليبيا جراء العاصفة

وأوضح الصحفي الليبي أن هناك مخاوف من انتشار أمراض معدية جراء السيول خاصة مع ضعف البنية التحتية فقد دمر الصرف الصحي والمجاري وهناك تخوف من انتشار الأوبئة في هذه المناطق بعد انتهاء الإعصار، حتى الإمكانيات الموجودة في المنطقة الشرقية محدودة جدا.

وقال الهاشمي إن أجهزة الإسعاف والطوارئ في المنطقة الغربية عليها أن تتحرك للاغاثة خصوصا أن جهاز الطوارئ الرئيسي موجود في طرابلس وأيضا الطب المدني والطب العسكري عليهم تقديم المساعدة.

وأوضح الهاشمي أن هناك لجنة رئاسة تحت مسمي الطوارئ شكلت في المنطقة الشرقية ولكن نظرا للامكانيات البسيطة والامكانيات التي لا تستطيع أن تصل إلى المناطق البعيدة للأسف، كذلك هناك مناطق متداخلة وبني تحتية متشعبة ومبان لم يلتزم أصحابها بالمعايير الفنية في البناء فهناك مباني عشوائية مما صعب عملية الإنقاذ ودخول أجهزة الإسعاف والطوارئ إلى المناطق المنكوبة.

وأكد الهاشمي أن الجهات العسكرية تشارك في عمليات الانقاذ فالطب العسكري يشارك بقوة في عمليات الإنقاذ ومساندة بعض الجهات العسكرية في المنطقة الشرقية لإنقاذ المواطنين ولكن يبقي الدور الأكبر هو دور الإسعاف والطوارئ في هذا الأزمة خاصة مع وجود معاناة في إنقاذ المحاصرين.