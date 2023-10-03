الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023

أذكار الصباح
أذكار الصباح

مع بداية الصباح حرص المواطنين على ترديد الأدعية والأذكار، لذلك يبحثون عن معرفة دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حرصا منهم للتقرب من الله وزيادة الدعاء، واملا في أن يفرج الله كربهم وهمهم.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023.

دعاء الصبآح اليوم الثلآثآء قصير

  • يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.
  • اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
  • اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.
  • بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
  • الحمد لله أصبحنا  على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
  • ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
  • ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اقرأ أيضا:

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

  • رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.
  • اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت.
  • اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.
  • اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.
  • اللهم اجعل أيامي عيدا، ويومي سعيدا، وعمري مديدا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
  • اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم.
دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الصباح الفجر أدعية الفجر الثلاثاء 3-10-2023

مواد متعلقة

عبدالفتاح الطاروطى: الرئيس السيسى يحمل هموم كل المصريين وطلب منى الدعاء له

قناة الناس| ما هو الدعاء الذى يحافظ على مواظبة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. النائب العام الليبى يقيّم نتائج جمع عينات البصمة الوراثية لضحايا كارثة درنة

عاجل.. براتب 3500 جنيه... فرص عمل جديدة للشباب حتى 45 سنة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

عضو رجال الأعمال: إعادة أردوغان للعلاقات الجيوسياسية مع مصر يزيد نمو الاقتصاد

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً