دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023
مع بداية الصباح حرص المواطنين على ترديد الأدعية والأذكار، لذلك يبحثون عن معرفة دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حرصا منهم للتقرب من الله وزيادة الدعاء، واملا في أن يفرج الله كربهم وهمهم.
دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023
وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023.
دعاء الصبآح اليوم الثلآثآء قصير
- يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.
- اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
- اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
- الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
- ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
- ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
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أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023
أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر
- رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.
- اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت.
- اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.
- اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.
- اللهم اجعل أيامي عيدا، ويومي سعيدا، وعمري مديدا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
- اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم.