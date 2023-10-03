مع بداية الصباح حرص المواطنين على ترديد الأدعية والأذكار، لذلك يبحثون عن معرفة دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حرصا منهم للتقرب من الله وزيادة الدعاء، واملا في أن يفرج الله كربهم وهمهم.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3-10-2023.

دعاء الصبآح اليوم الثلآثآء قصير

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

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أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر