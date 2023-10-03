مع بداية تعاملات المقاولين والتجار في الصباح حرص الكثير على معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار مواد البناء وجود حالة من التراجع اليوم بأسواق مصر، لكي يبلغ متوسط أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع مبلغ 33500 جنيه للطن، وسعر الأسمنت المسلح قيمة 1970 جنيه في الطن.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 3-10-2023

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء

وتوفر «الدستور» لزوارها ومتابعيها تحديث يكون مستمر لـ أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

- بلغ سعر الحديد في شركة عز اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 33500 جنيا للطن.

- ووصل سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر لـ 33000 جنيه.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 31800 جنيه للطن.

- حقق سعر طن حديد العتال اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 32800 جنيه للطن.

- بلغ سعر الحديد في شركة المصريين اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 32500 جنيه للطن.

- وصل سعر الحديد الكومي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر لـ 32400 جنيه للطن.



- وبلغ سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 32500 جنيه.

- حقق سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 32200 جنيه.

- بلغ سعر الحديد في مصر ستيل نحو 32100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الداخلية نحو 33500 جنيه.

- ووصل سعر طن حديد عطية نحو 32700 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 32500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

سجل سعر طن أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 1970 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 1920 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن أسمنت الممتاز اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر لـ 2060 جنيهًا.

حقق سعر الأسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 1870 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 2130 حنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 1880 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت حلون اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر لـ 1940 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر ما بين 1260 لـ 1320 جنيهًا للطن.

سجل سعر الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بين 1950 لـ 2190 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر ما بين 3550 لـ 3600 جنيه.