ماذا قدمت الدولة فى قطاع السكة الحديد لتوفير حياة كريمة للمواطنين؟

قدمت الدولة خلال الفترة الماضية عددا من الإنجازات في مجال السكة الحديد، التى ساعدت في رفع الأعباء عن المواطن المصري، حيث قامت الدولة ممثلة في وزارة النقل بتحديث مرفق السكة الحديد وإنفاق 235 مليار جنيه، منذ عام 2014 حتى عام 2023، وأصبحت تستوعب 1.2 مليون راكب يوميا بعدما كانت تستوعب 900 ألف راكب فقط.

النقل: ارتفاع مستويات السلامة والتأمين والمواعيد وخدمات الركاب بالسكة الحديد لـ85%

وقامت وزارة النقل منذ عام 2014 لـ2023 برفع كفاءة قطاع البضائع لتتمكن من نقل 5 ملايين طن سنويا من البضائع، ووصلت نسبة ارتفاع مستويات السلامة والتأمين والمواعيد وخدمات الركاب إلى 85%.

وقامت وزارة النقل بالعمل على أسطول السكة الحديد ليصبح إجمالي عدد الجرارات الموجودة 990 جرار بدلا من 791 جرارًا، وأصبحت عدد العربات الموجودة في أسطول السكة الحديد 3700 عربة، منها 900 عربة جديدة بدلا من 2800 عربة فقط.

إضافة 6 قطارات فاخرة و8481 عربة بضائع

أما عن عربات الركاب الجديدة فتمت إضافة عدد 6 قطارات فاخرة منها 30 عربة عربة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية و6 عربة بوفيه و6 عربة قوي، أما عن عرباتا لبضائع فيوجد حاليا 8481 عربة منها 400 عربة جديدة و4781 عربة صالحة بكفاءة 60%.

وفيما يخص ماكينات صيانة وتجديدات السكة فيوجد 47 ماكينة منها 7 ماكينات جديدة و37 صالحة بكفاءة 80%، أما عن تطوير البنية الأساسية فتم إنشاء خطوط جديدة وتم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيها لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ومنها خط النقل اللوجستي القاهرة – الإسكندرية "بشتيل - الاتحاد – إيتاى البارود – القبارى، مع إنشاء خطى "ألمانشي – 6 أكتوبر"، "كفر الداود – السادات".

ومن ضمن الخطوط خط "الفردان – القنطرة شرق – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا"، كما تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، كما تم تطوير عدد 671 / 1120 مزلقانا، كما تم تطوير عدد 246 / 708 محطات، كما تم إنشاء محطة سكة حديد جديدة وهي محطة بشتيل.

كما تم تطوير 33 ورشة كما تم إنشاء عدد 5 ورش جديدة وهي قطارات تالجو بالفرز، وجرارات جينرال بمهمشة، وورشة العربات بالسد العالى، وورشة الجرارت ببشتيل، وورشة العربات ببشتيل.