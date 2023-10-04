الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا من قبل الملايين من المصريين الراغبين في مطالعة لوحة التعاملات المالية البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، والتي يتم تحديثها بناء على حركة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

يتناول التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية ثبات ملحوظ في الآونة الأخيرة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

txt

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. رفيع الحبة والأبيض بكام النهارده

txt

أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى منذ مارس 2023 عند 1815 دولارا

وصل الدولار الأمريكي في البنك الاهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.850 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

txt

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك سايب سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

رابط فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار البنوك المصرية البنك المركزي الدولار الامريكي البنك التجاري الدولي

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ومواعيد الصرف بمنافذ التموين

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال