عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا من قبل الملايين من المصريين الراغبين في مطالعة لوحة التعاملات المالية البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، والتي يتم تحديثها بناء على حركة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

يتناول التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية ثبات ملحوظ في الآونة الأخيرة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الاهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.850 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك سايب سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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