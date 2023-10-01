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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.. الأكثر بحثا على موقع جوجل في الساعات الماضية، إذ شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد استقرارًا بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري


بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر


وحافظ سعر الريال السعودي في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي


ومازال سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك القاهرة


واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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سعر عملة السعودية في ميد بنك
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك إلى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

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سعر عملة السعودية في بنك سايب
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، فبلغ مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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