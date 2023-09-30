السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" يهبط بعد بيانات التضخم الأمريكية

التضخم الأمريكي
التضخم الأمريكي

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" للأسهم الأمريكية منخفضا، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تقرير التضخم في الولايات المتحدة على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي بشأن سياسة أسعار الفائدة.

كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

سجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 11.65 نقطة، أو بنسبة 0.27 بالمئة، ليغلق عند 4288.05 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.05 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 13219.32 نقطة.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 33507.5 نقطة.

الفيدرالي الأميريكي الولايات المتحدة التضخم الاحتياطي الفيدرالي ناسداك

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