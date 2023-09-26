سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

مع زيادة رحلات الطيران لعمل عمرة في المملكة العربية السعودية حرص المواطنين على سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث جاء سعر الريال السعودي اليوم محافظًا على مستواه، وذلك مقابل سعر الجنيه المصري، في بداية العمل في البنوك المحلية والعربية والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرفي بمصر.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26- 9- 2023 في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بمبلغ 8.21 جنيه للشراء، مقابل سعر 8.25 للبيع، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير اليومي الأحدث الصادر من البنك المركزي المصري، وذلك بموقعه الإلكتروني بشبكة الإنترنت.

وفيما يلي عرض لما قد قدمته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية بالبنوك على شبكة الإنترنت.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك بلوم مصر قيمة: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في البنك الأهلي الكويتي في مصر

وصل سعر الريال السعودي في لبنك الأهلي الكويتي في مصر سجل قيمة: 8.23 جنيه للشراء، مقابل سعر 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي قُدر بمبلغ: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك الاستثمار العربي طُرح بقيمة: 8.20 جنيه للشراء، مقابل8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك البركة سجل مبلغ: 8.03 جنيه للشراء، وذلك مقابل 8.25 للبيع، أمام سعر الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك مصر لقيمة: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري ثبت عند قيمة: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، أمام الجنيه المصري.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي جاء بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، مقابل سعر 8.25 للبيع، أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة وصل اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى قيمة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل سعر 8.25 للبيع، أمام سعر الجنيه المصري.