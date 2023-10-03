الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع توقيع الكشف الطبى على طلاب الابتدائى

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عُقد اجتماع في محافظة الغربية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية، لتنفيذ قرار محافظ الغربية رقم 494 لسنة 2023، الذي يتعلق بإجراء الكشف الطبي والرياضي على طلاب مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث.

يأتي الاجتماع استجابةً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، اللذين أكدا أهمية الكشف الطبي والرياضي للطلاب في المرحلة الابتدائية، وذلك بالتعاون مع جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية ومديرية الشباب والرياضة والتأمين الصحي وكلية التربية الرياضية وكلية الطب بجامعة طنطا.

حضر الاجتماع مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام إدارة غرب طنطا ومدير إدارة التدريب ومدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، بالإضافة إلى موجه عام التربية الرياضية والكشفية وموجهي التربية الرياضية والكشفية بغرب طنطا ومديري إدارات التعليم الابتدائي والتربية البيئية والسكانية والمتابعة وتقويم الأداء بغرب طنطا.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان صحة ولياقة الطلاب، وتعزيز الوعي الصحي والرياضي لديهم منذ سن مبكرة. وسيتم تنفيذ الكشف الطبي والرياضي على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس، وذلك بناءً على التعاون المشترك بين الجهات المعنية.

ويؤدي هذا القرار إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، والكشف عن أي مشاكل صحية أو طبية تحتاج إلى رعاية خاصة، كما سيتم توفير التوجيهات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور لتعزيز النمط الحياتي الصحي والرياضي في حياتهم اليومية.

يعكس هذا القرار التزام الوزارة والمحافظة بتعزيز صحة وسلامة الطلاب، وتعزيز دور التعليم في تأسيس نمط حياة صحي ومتوازن للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الكشف الطبي والرياضي في الفترة القادمة، وسيتم توفير التفاصيل والجداول الزمنية لهذا الإجراء لجميع المدارس وأولياء الأمور.

تعد هذه الخطوة إضافة مهمة للجهود المبذولة في مجال التعليم والصحة بالغربية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق التنمية الشاملة للطلاب وتطوير مهاراتهم الصحية والرياضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للوزارة والمحافظة لتحقيق مستوى عالٍ من التعليم والرعاية الصحية للطلاب.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع تنفيذ قرار الكشف الطبي والرياضي محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية مديريه الصحة بالغربيه غرب طنطا التربية الرياضية والكشفية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعزيز الوعي الصحي والرياضي

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