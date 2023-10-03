الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير «تعليم الغربية» يوجه بتفعيل الأنشطة الطلابية ومجموعات الدعم المدرسى

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تفقد المهندس ناصر حسن،  وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددا من مدارس إدارة سمنود التعليمية، منها مدارس المصرية اليابانية بسمنود، العزيزية الابتدائية، العزيزية الإعدادية المشتركة، وميت هاشم الثانوية، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

وشهد وكيل الوزارة، طابور الصباح بالمدرسة اليابانية، حيث تم أداء مراسم تحية العلم، والنشيد الوطني، والبرنامج الإذاعي، ثم تفقد عددا من الفصول والقاعات، موجهًا بتفعيل الأنشطة التربوية، ومؤكدًا تفعيل حصص الأنشطة، والتأكيد على الاحتفال بانتصارات أكتوبر، والعيد القومي للمحافظة، وتعريف الطلبة بإنجازات الدولة المصرية، مشيدًا بالانتظام والانضباط والنظافة داخل المدرسة.

ثم توجه وكيل الوزارة، بعدها لمتابعة مدارس العزيزية الابتدائية، العزيزية الإعدادية المشتركة، وميت هاشم الثانوية، حيث تفقد عدد من الفصول ومعامل الكمبيوتر وحجرات الأنشطة والمكتبة، وأشاد بحسن، انتظام العمل بداخلها، موجها بضرورة متابعة توجيه المكتبات لجميع مدارس إدارة سمنود التعليمية، لتنظيم الفهرسة، والكتب، والأرفف، والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة والندوات والمحاضرات، وبخاصة تزامنًا مع انتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية.

وخلال جولته بالمدارس، أشاد وكيل الوزارة،  بالحضور الطلابي المتميز، والانضباط والانتظام والنظافة وحسن توزيع العمل، والإشراف الجيد، موجهًا بإيفاد المسئول الإعلامي بكل مدرسة لاستلام فيديوهات من العلاقات العامة بكل إدارة، يتم عرضها بغرف المشاهدة على الطلاب، حيث تشتمل هذه الفيديوهات على إنجازات الدولة، المحافظة، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل المدرسة لجذب الطلاب، وتنظيم المسابقات الطلابية عن المشروعات القومية، وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة، مشيرًا إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وموجهًا بمشاهدة القنوات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين في جميع المواد.

واختتم وكيل الوزارة، جولته بتقديم الشكر لجميع إدارات المدارس التي زارها اليوم، للجهد المبذول، وظهورها بالمظهر اللائق، وتواجد الطلاب بنسبة عالية، بالإضافة إلى حسن الانضباط  والنظافة، وتوزيع العمل والإشراف، والتزام العاملين.

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تعليم الغربية يوجه بالأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي مدارس المصرية اليابانية بسمنود وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه العزيزية الإعدادية المشتركة ميت هاشم الثانوية

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