الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية: بعثاتنا الدبلوماسية ملتزمة بالحياد والشفافية خلال العملية الانتخابية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، المستشار "وليد حمزة" رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار "أحمد بندارى" مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

جانب من اللقاء

وتناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقًا للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

جانب من اللقاء

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأكد شكرى حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة.

جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للجولة الأولى والإعادة

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج وموعد الإعادة

وأوضح أنه وجه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستورى بالمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.   

جانب من اللقاء

من جانبه، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محاضرة بمقر الوزارة للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير الخارجية سامح شكري الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين

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