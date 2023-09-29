الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج وموعد الإعادة

أرشيفية
أرشيفية

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.. من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها من خلال مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر

حسب ما صرحت به الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه من المزمع أن يكون  موعد انتخابات الرئاسة خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 1 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 2 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 3 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة

وقرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجرى الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

تحذيرات هيئة الانتخابات

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 5 يناير 2024.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 6 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 7 يناير 2023.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل 

وبحسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر  إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل "داخل مصر" خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في الأيام التالية:

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 10 ديسمبر 2023.

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 11 ديسمبر 2023.

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 12 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 8 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 9 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 10 يناير 2023.

موعد بدء عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة

وفق التوقيت المحلي لكل دولة، تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9، لانتخابات المصريين في الخارج.

وعلى صعيد متصل .. تقرر بدء عملية الاقتراع لـ الانتخابات الرئاسية داخل مصر، خلال الأيام المحددة لهم، "من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء".

موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، إن الهيئة حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

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