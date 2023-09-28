الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على تسهيلات ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في  الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه هناك بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القوي لذوي الإعاقة لتدريب الرائدات الريفية لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن لغة الاشارة أو العلامات الإشارية لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات، موضحًا أن اللغة هي أداه تواصل وهناك قاموس إشاري موحد بالفعل لتسهيل التواصل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المجلس عندما يتواصل مع ذوي الاعاقة في كل صغيرة وكبيرة لأنه هو الصوت الخاص بذوي الإعاقة، موجهة مبادرة بوجود حوار مجتمعي مع الصم والخبراء والأخصائيين حتى يكون هناك تطوير للقاموس الإشاري.

 

 

الانتخابات الرئاسية

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