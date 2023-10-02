سامح شكري: المجتمع الدولي فقد الثقة في مصر بعد 2011 وعملنا على استعادتها

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه كان ضروري نستعيد ثقة شركاءنا الدوليين التي اهتزت في أعقاب في 2011 وما تلاها، وأشعرتهم أن مصر فقدت قدراتها، ولن تكون شريك يعتمد عليه، أو يلعب دور مؤثر في المنظومة الدولية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس السيسي جلسة الدفاع والأمن القومي أنه تم تكثيف التواصل على الدوائر الثنائية الدول العربية الشقيقة، الدول الإفريقية الشقيقة، ودول العالم الإسلامي، ودائرة العالم النامي، والذي كانت مصر في ريادة المدافعين عن مصالحه.