الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل سائق فى مصنع بأبوالنمرس: "ضايق إحدى العاملات فضربته بالنار"

متهم
متهم

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس حارس أمن خاص بمصنع ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق، بإطلاق النار عليه في الرأس والبطن داخل مصنع بأبوالنمرس.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه يعمل خفيرا، بالمصنع منذ 3 سنوات، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع.

مشاجرة بسبب معاكسة عاملة

وأكد المتهم أن مشاجرة نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، وانتهت بالسب والشتم والتعدي بالأيدي، لمعاكسة إحدى عاملات النظافة بالمصنع، وحينها تدخل العمال للصلح بينهما.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، كان المجني عليه متجها لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع فقام المتهم بالتعدى عليه بالسب والشتم وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح نارى (طبنجة)، حاول المجني عليه الفرار خوفًا من المتهم والصعود أعلى سطح المبنى المعثور عليه به فتبعه المتهم بالصعود خلفه وإطلاق عدة أعيرة، فأصابه في الرأس والبطن، وفر هاربًا.

 

txt

سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في أبو النمرس

txt

عاكس فتاة في مصنع فأرداه قتيلًا بأبو النمرس

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن الخفير يعمل بالمصنع، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع، ويوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مضايقة المجني عليه لإحدى العاملات بالمصنع، على إثرها أطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفيرا خاصا يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

قاتل سائق مصنع ابو النمرس ضربته بالنار حبس حارس أمن النيابة العامة

مواد متعلقة

إصابة شخص صدمته سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوى

حبس عصابة تتاجر فى المخدرات بـ1.3 مليون جنيه فى كرداسة

عاكس فتاة في مصنع فأرداه قتيلاً بأبو النمرس

حبس المتهم بالنصب على راغبى العمل بالخارج فى الجيزة

القبض على المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج في الجيزة

مصرع شابين إثر انقلاب سيارة فى أطفيح بالجيزة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية

حشود ضخمة.. انتشار أمنى لتأمين المشاركين فى احتفالية ميدان الجلاء

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور