الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاكس فتاة في مصنع فأرداه قتيلاً بأبو النمرس

جثة
جثة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ملابسات مقتل سائق داخل مصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس.

وتبين أن خفيرا وراء الجريمة وذلك عقب مشاجرة مع الضحية بسبب معاكسة إحدى العاملات في المصنع، وأثناء ذهابه لاستلام سيارة مالك المصنع أطلق عليه عدة أعيرة نارية، فأصابه في الرأس، والبطن واستولى على السيارة وفر هاربا.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق، وجار ملاحقة المتهم الهارب.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من ضباط مركـز شرطة أبوالنمرس يفيد بتلقي بلاغاً من أهالي متوفى بطلق ناري، بداخل مصنع للبلاستك بطريق ترعة المنصورية في شبرامنت متوقف عن العمل ويستغل كسكن للعاملين بفرع آخر للمصنع.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، تبين أن المتوفى “محمد شريف”، 27 سنة، سائق خاص لمالك المصنع، ومقيم بالمصنع المستغل كإعاشة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس والبطن من الجهة اليسرى، وعُثر عليه أعلى سطح أحد المباني بالمصنع.

وتبين من التحريات أنه أثناء تواجد المتوفى بالمصنع، فوجئ بالمتهم “محمود. س”- 50 سنة- خفير خاص بالمصنع (يعمل بالمصنع منذ 3 سنوات)، بالتعدي عليه بالسب والشتم والأيدي بسبب اتهام الخفير للمتوفى بمعاكسة إحدى عاملات النظافة بالمصنع، وتدخل العمال للصلح بينهم.

وأوضحت التحريات أنه عند توجه المجني عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع قام المتهم بالتعدي عليه بالسب والشتم وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح ناري طبنجة مما نتج عنه تلفيات بالسيارة ملك نجل شقيقة مالك المصنع، فقام المجني عليه بالفرار خوفًا من المتهم والصعود اعلي سطح المبني المعثور عليه به وتبعه المتهم بالصعود خلفه وإطلاق عدة أعيرة ناريه التي أحدثت إصابته التي أودت بحياته، وثم قام بسرقة سيارة خاصة بالمصنع والفرار هاربًا، أثناء تواجدها مفتوحة وبداخلها مفتاح السيارة، وجار البحث عن المتهم الهارب والسلاح المستخدم.

مقتل سائق مصنع بلاستيك أبو النمرس معاكسة قطاع الأمن العام

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