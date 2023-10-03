الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفحم 30 باكية وفرش باعة.. كواليس حريق الـ3 ساعات في سوق السيدة زينب

حريق الـ3 ساعات
حريق الـ3 ساعات في سوق السيدة زينب

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، التحقيق في حريق سوق تجارية مما تسبب في خسائر فادحة خلف مسجد السيدة.

معاينة النيابة

وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية لموقع الحريق أن الحريق التهم عدد من باكيات الملابس وغيرها من فرش الباعة الجائلين حيث التهم الحريق 10 باكيات و20 فرش في السوق من بضائع ادوات منزلية وخردوات وغيرها، مما تسبب في خسائر بالملايين فادحة.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود الذين قالوا أن الحريق يرجح أن يكون سبب ماس كهربائي ولكنهم غير متأكدين لأن الحريق شب في الساعات الأولى من اليوم وهم غير متواجدين واستيقظوا على خبر الحريق فتوجهوا للمكان فوجدوا النيران التهم البضائع.

كما قال شهود العيان أن الحريق استمر لما يقرب من ثلاث ساعات حتى تم السيطرة عليه وتبريده لمنع تجدد النيران.

قرارات النيابة

وقررت ندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وتقدير الخسائر والكشف عن ملابسات وأسباب الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان وملاك المحلات والباكيات التي احترقت في الحريق لحصر الخسائر والتلفيات.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق في السيدة زينب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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ندب الأدلة الجنائية واستدعاء شهود العيان وملاك المحلات فى حريق سوق السيدة زينب

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السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات

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