الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف فاز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء؟

العلماء الثلاثة الفائزين
العلماء الثلاثة الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن مساهمات بيير أجوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء مكنت من التحقيق في بعض العمليات بسرعة كبيرة لدرجة أنه كان من المستحيل متابعتها في السابق، حيث نجحوا في إنشاء نبضات من الضوء في “أتو ثانية”.

وتابعت اللجنة المانحة: "لقد أظهر العلماء الثلاثة طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة".

وأوضحت اللجنة أن عملهم يتعلق بالطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية من الأتو ثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.

إنشاء نبضات ضوئية في أتو ثانية 

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلماء الثلاثة نجحوا من خلال أبحاثهم في التوصل لتقنية لإنشاء نبضات من الضوء تدوم "أتو ثانية" فقط أي جزء من مليار من مليار من الثانية، ما مهد حصولهم على جائزة نوبل للفيزياء هذا العام.

وتابعت أن العلماء وجدوا طريقة يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة، والإلكترون هو أحد الجسيمات دون الذرية الأساسية الثلاثة - إلى جانب البروتونات والنيوترونات - التي تشكل الذرات، اللبنات الأساسية لجميع المواد.

txt

فوز كاتالين كاريكو ودرو وايزمان بجائزة نوبل فى الطب

وأوضحت الصحيفة أن جائزة نوبل المرموقة يتم منحها لمساهماتها الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة، ومن الشائع بين العديد من العلماء الذين يعملون في مجالات ذات صلة أن يتقاسموا الجائزة، التي تشمل 841 ألف جنيه إسترليني (1.14 مليون دولار) وميدالية ذهبية.

وتابعت أن الفيزياء هي ثاني جائزة نوبل تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان بجائزة الطب لاكتشافهما جزيء mRNA الذي مهدت الطريق للقاحات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء جوائز الإنجازات في العلوم والأدب والسلام بناءً على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل، منذ عام 1901 مع فترات انقطاع قليلة، لتصبح أعلى تكريم للعلماء في كل مكان.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه في حين أن جائزة السلام المثيرة للجدل في بعض الأحيان يمكن أن تخطف الأضواء، فإن جائزة الفيزياء غالبًا ما احتلت مركز الصدارة مع الفائزين مثل ألبرت أينشتاين وجوائز العلوم التي غيرت بشكل جذري الطريقة التي نرى بها العالم.

في العام الماضي، فاز آلان أسبكت وجون كلاوزر وأنطون زيلينجر بالجائزة عن عملهم في التشابك الكمي، حيث يرتبط جسيمان بغض النظر عن المسافة بينهما، وهو الأمر الذي أثار قلق أينشتاين نفسه الذي أشار إليه ذات مرة على أنه "عمل شبحي عن بعد". 

نوبل نبضات الضوء أتو ثانية بجائزه الفائزين العلماء

مواد متعلقة

أجوستينى وكراوس ولويلير يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء

صدمة كبرى للأمم المتحدة فى ناجورنو كاراباخ بعد تحولها لـ مدينة أشباح

السر وراء خسارة "سبوتيفاى" رهانها على هارى وماركل

فيضانات مفاجئة وذوبان الأنهار الجليدية.. سبتمبر يدق جرس إنذار الخطر عالميا

بعد إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالى.. مخططات الجمهوريين لإقالة كيفين مكارثى

فى الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. كيف أعادت مصر للعرب قوة سلاح النفط؟

فوز كاتالين كاريكو ودرو وايزمان بجائزة نوبل فى الطب

بث مباشر لإعلان أول الفائزين بجائزة نوبل فى مجال الطب

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

الحالة الصحية لنقيب المهندسين بعد إصابته فى حادث سير مروع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور