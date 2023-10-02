فوز كاتالين كاريكو ودرو وايزمان بجائزة نوبل فى الطب

طوروا لقاحات كورونا..

مُنحت جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات mRNA فعالة ضد فيروس كورونا.

3 سنوات من البحث والتطوير في علاج كورونا

وبحسب مجلة "PNN Today" الأمريكية، فقد أصبح الحائزان على جائزة نوبل الثامن والعشرين والتاسع والعشرين المنتسبين إلى بنسلفانيا، وانضما إلى تسعة فائزين سابقين بجائزة نوبل، ولهم علاقات مع جامعة بنسلفانيا الذين فازوا بجائزة نوبل في الطب.

وتابعت أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من طرح لقاحات mRNA في جميع أنحاء العالم، حصلت كاتالين كاريكو، الأستاذة المساعدة في جراحة الأعصاب في كلية بيرلمان للطب في بنسلفانيا، ودرو وايزمان، أستاذ عائلة روبرتس لأبحاث اللقاحات في كلية بيرلمان للطب، على الجائزة التي أعلنت اليوم الإثنين من قبل جمعية نوبل في سولنا، السويد.

وأضافت أنه بعد لقاء صدفة في أواخر التسعينيات أثناء تصوير الأوراق البحثية، بدأ كاريكو ووايزمان في دراسة mRNA باعتباره علاجًا محتملًا، وفي عام 2005، نشرا اكتشافًا رئيسيًا: يمكن تعديل mRNA وإيصاله بشكل فعال إلى الجسم لتنشيط نظام المناعة الوقائي للجسم، حيث أثارت اللقاحات المعتمدة على mRNA استجابة مناعية قوية، بما في ذلك مستويات عالية من الأجسام المضادة التي تهاجم مرضًا معديًا محددًا لم تتم مواجهته من قبل، وعلى عكس اللقاحات الأخرى، لا يتم حقن فيروس حي أو مضعف أو الحاجة إليه في أي وقت.

وتابعت أنه عندما اندلعت جائحة فيروس كورونا، تم الكشف عن القيمة الحقيقية للعمل المختبري الذي قام به الثنائي في الوقت المناسب، حيث عملت الشركات على تطوير ونشر اللقاحات بسرعة لحماية الناس من الفيروس.

واستخدمت كل من شركتي فايزر- بيونتيك ومودرنا تكنولوجيا Karikó وWeissman لبناء لقاحاتهما عالية الفعالية للحماية من الأمراض الخطيرة والوفاة بسبب الفيروس، وفي الولايات المتحدة وحدها، تشكل لقاحات mRNA أكثر من 655 مليون جرعة إجمالية من لقاحات SARS-CoV-2 التي تم إعطاؤها منذ أن أصبحت متاحة في ديسمبر 2020.

وقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل: "كاتالين كاريكو ودرو وايزمان باحثان بارعان، ويمثلان مثالًا للإلهام العلمي والتصميم، يومًا بعد يوم، عمل وايزمان وكاريكو وفرقهما بلا كلل لإطلاق العنان لقوة mRNA كمنصة علاجية، دون أن يعرفا الطريقة التي يمكن أن يخدم بها عملهما لمواجهة التحدي الكبير الذي سيواجهه العالم يومًا ما".

وتابعت: "مع التفاني الحقيقي في مجالهم، فقد وعدوا بالفعل بأنهم لن يتوقفوا هنا، وهذا هو أعظم إلهام للجميع، إن مجتمعنا في بنسلفانيا فخور للغاية بإنجازاتهم الرائدة، وهذا التقدير الذي يستحقونه عن جدارة".