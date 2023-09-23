5 أكتوبر.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023

تستعد الأكاديمية السويدية للإعلان عن اسم الفائز بـ جائزة نوبل في مجال الأدب لعام 2023، وهى جائزة سنوية تمنح من 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و"أظهر مثالية قوية"؛ حسبما وصف ألفريد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وأعلنت الأكاديمية السويدية عن أن يوم الخميس 5 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل بالأدب لعام 2023، خلفا للأديبة الفرنسية الكبيرة آني إرنو التي منحت الجائزة في العام السابق 2022، ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً.

المرشحون لجائزة نوبل

ويتواجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية، برزت في مجال الأدب والثقافة في العالم، وكانت لهم العديد من الأعمال المؤثرة، منهم: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، ويتواجد من الأسماء العربية الكاتب الصومالى الكبير نور الدين فرح.

شروط الحصول على نوبل

ومن شروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تمنح الجائزة بعد الوفاة، ومع ذلك، إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين الذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور خمسين عاما من تاريخ ترشحهم.

جوائز نوبل

تسلم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قِبل اللجان المختلفة والمعنية فى تحديد الفائزين لجائزة نوبل، والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة الصناعي السويدي ألفريد نوبل، صاحب جائزة نوبل.

وتسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو "عاصمة النرويج" بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد في مدينة ستوكهول.

والجائزة هي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. منذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية بخمسة ملايين كرونة "ما يعادل مليون دولار"، وإذا حصل أكثر من شخص على الجائزة فى نفس المجال يتم تقسيم المبلغ عليهم ولا يشترط أن يقسم بالتساوي.