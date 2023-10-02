بث مباشر لإعلان أول الفائزين بجائزة نوبل فى مجال الطب

على مدار الستة أيام القادمة تعلن لجنة جوائز نوبل عن أسماء الفائزين لهذا العام، حيث تعلن اليوم الإثنين عن فوز جائزة مجال الطب.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن العالم السويدي سفانتي بابو فاز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب العام الماضي لاكتشافاته في التطور البشري التي كشفت أسرار الحمض النووي للنياندرتال والتي قدمت رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا، بما في ذلك قابلية التعرض لفيروس كورونا، وكانت الجائزة الثانية في الأسرة، حيث حصل والد بابو، سوني بيرجستروم، على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

جدول جائزة نوبل

وتابعت أنه من المقرر أن تستمر إعلانات نوبل مع جائزة الفيزياء غدًا الثلاثاء، والكيمياء يوم الأربعاء، والأدب يوم الخميس، وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد في 9 أكتوبر، وتحمل الجوائز جائزة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار)، ويأتي المال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1896.

وأضافت أنه تم جمع أموال الجائزة بمقدار مليون كرونة هذا العام بسبب انخفاض قيمة العملة السويدية، حيث تتم دعوة الفائزين لاستلام جوائزهم في احتفالات تقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل، وتسلم جائزة السلام المرموقة في أوسلو بناء على رغبته، فيما يقام حفل توزيع الجوائز الأخرى في ستوكهولم.

وقالت لجنة نوبل إن هناك هذا العام 351 مرشحا لجائزة نوبل للسلام، وهذا هو ثاني أكبر عدد من المرشحين على الإطلاق بعد عام 2016، عندما تم ترشيح 376 مرشحًا، ومن بين الفائزين السابقين بجائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي وملالا يوسفزاي 2014، والرئيس باراك أوباما 2009، ونيلسون مانديلا وإف دبليو دي كليرك 1993، والدالاي لاما الرابع عشر تنزين جياتسو 1989، والأم تيريزا 1979، والرئيس المصري محمد أنور السادات عام 1978.

متى يتم الإعلان عن الجوائز؟

سيتم الإعلان عن جائزة واحدة كل يوم من الإثنين إلى 2 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر، بين الساعة 5 صباحًا و7 صباحًا بالتوقيت الشرقي الأمريكي، حيث يتم الإعلان عن الجائزة في ستوكهولم وأوسلو، وسيتم بثها مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن طيلة فترة وباء فيروس كورونا أجرت جوائز نوبل تعديلات، ففي عامي 2020 و2021، ألغيت بعض الفعاليات لصالح حفل رقمي للفائزين، وكان حفل أوسلو لجائزة السلام أصغر مما كان عليه في معظم السنوات، مع جمهور محدود، وسيتسلم الفائزون ميداليات جائزة نوبل وشهاداتهم في ستوكهولم في ديسمبر، وضم حفل العام الماضي 15 فائزًا من عامي 2020 و2021 حصلوا على شهاداتهم وميدالياتهم في بلدانهم الأصلية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ما هي جوائز نوبل؟

يتم منح ست جوائز نوبل كل عام، كل منها تعترف بالمساهمة الرائدة لفرد أو منظمة في مجال معين. تُمنح الجوائز لعلم وظائف الأعضاء أو الطب، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الاقتصادية، والأدب، وأعمال السلام، والتي غالبًا ما تجذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب مستوى الأشخاص والمجموعات المرشحة.

بث مباشر لإعلان الفائز بجائزة نوبل في الطب