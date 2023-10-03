أجوستينى وكراوس ولويلير يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2023، وهم بيير أجوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة.

وأشادت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح الجائزة، بالعلماء الثلاثة "لريادتهم في علم المعلومات الكمومية".

وقالت اللجنة إن كل رجل أجرى "تجارب رائدة باستخدام الحالات الكمومية المتشابكة، حيث يتصرف جزيئين كوحدة واحدة حتى عندما يتم فصلهما".

جائزة نوبل في الفيزياء وتاريخ من إرث عالمي

وبحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، فإنه في العام الماضي، مُنحت الجائزة بشكل مشترك إلى آلان أسبكت، وجون إف كلاوزر، وأنطون زيلينجر لتجاربهم الرائدة مع الفوتونات المتشابكة، والتي أثبتت انتهاك متباينات بيل، وريادة علم المعلومات الكمومية، وسينضم الفائز هذا العام إلى صفوف هؤلاء العلماء الموقرين، مما يعزز إرث جائزة نوبل.

وتابعت أن عملية اختيار الفائزين صارمة، حيث تقوم لجنة نوبل للفيزياء، المعينة من قبل الأكاديمية، بفحص الترشيحات وتقديم مقترح للمرشحين النهائيين، وتتكون اللجنة اسميًا من خمسة أعضاء يتمتعون بحق التصويت، ولكنها ضمت أيضًا في السنوات الأخيرة أعضاء مساعدين يتمتعون بحق التصويت.

وأضافت أن جائزة نوبل في الفيزياء تُعد على نطاق واسع أرقى جائزة يمكن أن يحصل عليها أي عالم في الفيزياء، ويتم تقديمه في ستوكهولم في حفل سنوي يقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

وتُمنح جائزة نوبل في الفيزياء، التي ورد ذكرها لأول مرة في وصية ألفريد نوبل عام 1895، لأولئك الذين قدموا أكبر فائدة للبشرية في مجال الفيزياء على مر السنين، تم منحها 116 مرة لـ222 فائزًا بين عامي 1901 و2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام من الأربعاء إلى الجمعة، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في الاقتصاد الاثنين، حيث تم إنشاء جميع الفئات باستثناء الاقتصاد في وصية رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر، الذي جمع ثروة من اختراعه للديناميت، مُنحت جوائز نوبل الأولى في عام 1901، بعد خمس سنوات من وفاته.

وأوضحت شبكة "فويس أوف أمريكا"، أنه تم إنشاء جائزة الاقتصاد في عام 1968 من قبل البنك المركزي السويدي سفيريجيس ريكسبانك تخليدا لذكرى نوبل، مع الإعلان عن الفائزين الأوائل، راغنار فريش من النرويج وجان تينبرجن من هولندا، في العام التالي.

البث المباشر للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2023