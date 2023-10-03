الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أجوستينى وكراوس ولويلير يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء

جائزة نوبل
جائزة نوبل

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2023، وهم بيير أجوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة.

وأشادت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح الجائزة، بالعلماء الثلاثة "لريادتهم في علم المعلومات الكمومية".

لا يتوفر وصف.

وقالت اللجنة إن كل رجل أجرى "تجارب رائدة باستخدام الحالات الكمومية المتشابكة، حيث يتصرف جزيئين كوحدة واحدة حتى عندما يتم فصلهما".

جائزة نوبل في الفيزياء وتاريخ من إرث عالمي

وبحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، فإنه في العام الماضي، مُنحت الجائزة بشكل مشترك إلى آلان أسبكت، وجون إف كلاوزر، وأنطون زيلينجر لتجاربهم الرائدة مع الفوتونات المتشابكة، والتي أثبتت انتهاك متباينات بيل، وريادة علم المعلومات الكمومية، وسينضم الفائز هذا العام إلى صفوف هؤلاء العلماء الموقرين، مما يعزز إرث جائزة نوبل.

وتابعت أن عملية اختيار الفائزين صارمة، حيث تقوم لجنة نوبل للفيزياء، المعينة من قبل الأكاديمية، بفحص الترشيحات وتقديم مقترح للمرشحين النهائيين، وتتكون اللجنة اسميًا من خمسة أعضاء يتمتعون بحق التصويت، ولكنها ضمت أيضًا في السنوات الأخيرة أعضاء مساعدين يتمتعون بحق التصويت.

وأضافت أن جائزة نوبل في الفيزياء تُعد على نطاق واسع أرقى جائزة يمكن أن يحصل عليها أي عالم في الفيزياء، ويتم تقديمه في ستوكهولم في حفل سنوي يقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

txt

بث مباشر لإعلان أول الفائزين بجائزة نوبل فى مجال الطب

وتُمنح جائزة نوبل في الفيزياء، التي ورد ذكرها لأول مرة في وصية ألفريد نوبل عام 1895، لأولئك الذين قدموا أكبر فائدة للبشرية في مجال الفيزياء على مر السنين، تم منحها 116 مرة لـ222 فائزًا بين عامي 1901 و2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام من الأربعاء إلى الجمعة، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في الاقتصاد الاثنين، حيث تم إنشاء جميع الفئات باستثناء الاقتصاد في وصية رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر، الذي جمع ثروة من اختراعه للديناميت، مُنحت جوائز نوبل الأولى في عام 1901، بعد خمس سنوات من وفاته.

وأوضحت شبكة "فويس أوف أمريكا"، أنه تم إنشاء جائزة الاقتصاد في عام 1968 من قبل البنك المركزي السويدي سفيريجيس ريكسبانك تخليدا لذكرى نوبل، مع الإعلان عن الفائزين الأوائل، راغنار فريش من النرويج وجان تينبرجن من هولندا، في العام التالي.

البث المباشر للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2023

نوبل جائزة الفيزياء مجال أجوستيني لويلير كراوس

مواد متعلقة

صدمة كبرى للأمم المتحدة فى ناجورنو كاراباخ بعد تحولها لـ مدينة أشباح

السر وراء خسارة "سبوتيفاى" رهانها على هارى وماركل

فيضانات مفاجئة وذوبان الأنهار الجليدية.. سبتمبر يدق جرس إنذار الخطر عالميا

بعد إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالى.. مخططات الجمهوريين لإقالة كيفين مكارثى

فى الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. كيف أعادت مصر للعرب قوة سلاح النفط؟

فوز كاتالين كاريكو ودرو وايزمان بجائزة نوبل فى الطب

بث مباشر لإعلان أول الفائزين بجائزة نوبل فى مجال الطب

ما بين الخوف من الإقالة والانقسامات.. مساعدات أوكرانيا تثير الخلافات بين الجمهوريين

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور